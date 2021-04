Miguel Cabrera pasó a la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el bíceps

abril 11, 2021 - 11:01 am

Los Tigres de Detroit enviaron este domingo al venezolano Miguel Cabrera en la lista de lesionados de 10 días, debido a una distensión en el bíceps izquierdo.

«Miggy» se fue en blanco en sus tres turnos en el partido del sábado contra Tigres de Detroit. Jacoby Jones ingresó en el noveno inning por Cabrera en este duelo en el Progressive Field.

El maracayero cumplirá 38 años el próximo 18 de abril, ya presentó una lesión en el bíceps izquierdo en 2018, cuando tuvo una rotura del ligamento.

Cabrera estuvo fuera del lineup en el partido de 4 de abril, precisamente contra Indians tras darle descanso su mánager AJ Hinch.

Su compatriota Renato Núnez tomará el lugar de Miguel Cabrera en el roster de los bengalíes, que disputarán este domingo su último encuentro de la serie contra la tribu.

Núñez, quien llegó a dar hasta 31 vuelacercas en la campaña 2019, jugará en su tercer equipo las Mayores tras vestir las camisetas de los Atléticos de Oakland y Orioles de Baltimore. El venezolano, que estará como bateador designado, alineará como cuarto en el orden al bate contra Cleveland.

Miguel Cabrera, quien podría más tiempo en la lista de lesionados, ha dado tres hits en 24 visitas a la caja de bateo (.125) en el 2021, con un cuadrangular, tres empujadas y dos anotadas. El Tigre Mayor bateó jonrón en su primer turno de la temporada.

