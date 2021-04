Miguel Cabrera arrancó con todo en la MLB al conectar jonrón en su primer turno del 2021

abril 1, 2021 - 5:19 pm

El venezolano Miguel Cabrera conectó este jueves jonrón en su primer turno del 2021 en la MLB en el juego entre Indios de Cleveland y Tigres de Detroit.

Cabrera la desapareció con Jeimer Candelario en las almohadillas contra los envíos del Triple Coronado de la Liga Americana del 2020, Shane Bieber, quien cayó con el revés.

El cuadrangular del maracayero salió por la banda contraria del Comerica Park, en Detroit, donde esta nevando. Miggy pensó que la pelota no se había ido del parque que se deslizó en la segunda base, sin embargo el árbitro le aclaró al criollo que su batazo fue un homerun.

El venezolano también se lució a la defensiva con una extraordinaria atrapada en la inicial en el cuarto episodio tras batazo de

El primer hit de la temporada fue producido por el venezolano César Hernández tras conectar un doblete contra el zurdo Matthew Boyd, quien se alzó con el èxito tras trbajar por espasio de 5.2 innings, 3 tres, cuatro boletos y dos ponches.

Miguel Cabrera, quien culminó de 4-1 con dos empujadas en la victoria 3-2 de los bengalíes, arribó a 488 bambinazos, y ya solo está a 12 de los 500 jonrones en su carrera en las Grandes Ligas.

