Microsoft en la India se suma a los esfuerzos por socorrer a las víctimas del COVID-19

abril 26, 2021 - 7:02 am

El presidente de Microsoft en la India, Satya Nadella, informó que la empresa tecnológica se suma a los esfuerzos, por garantizar atención médica a los pacientes del COVID-19.

Nadella mostró su preocupación por la alarmante situación en la India, que en los últimos días ha puesto al país asiático a la cabeza de las muertes por el virus. También agradeció el respaldo de Estados Unidos para hacer frente a la pandemia en su nación.

«Estoy desconsolado por la situación actual en la India. Estoy agradecido de que el gobierno de Estados Unidos se esté movilizando para ayudar. Microsoft continuará utilizando su voz, recursos y tecnología para ayudar en los esfuerzos de socorro y respaldar la compra de dispositivos críticos de concentración de oxígeno», escribió en su red social.

I am heartbroken by the current situation in India. I’m grateful the U.S. government is mobilizing to help. Microsoft will continue to use its voice, resources, and technology to aid relief efforts, and support the purchase of critical oxygen concentration devices.

— Satya Nadella (@satyanadella) April 26, 2021