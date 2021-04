Miami formará parte del Mundial de Fórmula 1 desde 2022

abril 18, 2021 - 4:12 pm

El Gran Premio de Miami integrará, a partir de 2022 y durante diez años, el calendario de la Fórmula 1, anunció este domingo 18 de abril el organizador de la competición, que contará desde ese momento con dos carreras en Estados Unidos, al unirse a Austin.

Controlada desde 2017 por el grupo estadounidense Liberty Media, la F1 debía hacer etapa en Miami desde 2019, pero las negociaciones fueron más complicadas de los previsto con las autoridades de la ciudad de Florida.

El Gran Premio de Miami se desarrollará en el Miami Gardens, a unos treinta kilómetros al norte de la ciudad.

Estados Unidos alberga desde 2012 un Gran Premio en Austin, en Texas (el 24 de octubre este año), pero la F1 busca implantarse más en el país del IndyCar y del NASCAR.

From 36 simulated track layouts, to the formidable @HardRockStadium centrepiece…

Your essential guide to F1’s newest location 🌴#F1 #MiamiGP @f1miami https://t.co/Jx2xjtQ4MB

— Formula 1 (@F1) April 18, 2021