Metropolitanos abrirá la fase de grupos de la Sudamericana ante el Melgar de Perú

Metropolitanos abrirá su participación en la fase de grupos de la reestructurada Copa Sudamericana, ante el Melgar de Perú este martes 20 de abril, en un encuentro donde ambos aspiran sorprender después de salir airosos en eliminatorias previas.

Su enfrentamiento en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela inaugurará el Grupo D, completado por el brasileño Atlético Paranaense (campeón de la Copa Sudamericana-2018) y el ecuatoriano Aucas.

«Ahora es que vendrán mejores momentos», celebró luego de que los suyos superaran la fase inicial José María Morr, el técnico de Metropolitanos, joven equipo fundado en 2012 que compite por primera vez en un torneo internacional. «Esto es solo el comienzo», agregó.

En la primera ronda, en cruces a ida y vuelta entre cuadros de un mismo país, Metropolitanos despachó a Academia Puerto Cabello con triunfos 2-0 como local y 1-0 como visitante. Melgar, por su parte, se impuso con lauros 2-1 y 3-2 al club Carlos Manucci.

Nueve años contra 106

El argentino Néstor Lorenzo, entrenador del Melgar, también se declaró motivado ante la prensa peruana: «Estamos compitiendo contra los mejores de cada país y vamos a tratar de estar a la altura».

En contraste con la juventud de Metropolitanos, Melgar es uno de los clubes más antiguos de Perú, con más de un siglo de historia.

Fundado en 1915, hizo su debut en competiciones internacionales en la década de 1980 y en los últimos años se ha vuelto habitual en eventos continentales. «De Metropolitanos conozco poco (…), pero no lo subestimo», subrayó Lorenzo.

Duro reto

La nueva fase de grupos de la Sudamericana, incluida tras una reorganización del formato, no es sencilla. Solo uno de los cuatro equipos de cada llave avanzará. «Difícil, pero no imposible», aseveró no obstante Morr a la prensa venezolana.

Metropolitanos viene de perder 3-2 ante Atlético Venezuela el viernes pasado en su primer partido de la temporada en el fútbol venezolano, pero reservó a piezas claves como los mediocampistas Abraham Bahachille o Christian Larotonda, utilizando una alineación alternativa.

Tampoco tuvo suerte Melgar en su última presentación en el campeonato peruano, al encajar una derrota 3-1 ante el UTC Cajamarca El partido comenzará a las 6:15 de la tarde, hora venezolana, con el boliviano Christian Alemán como árbitro.

