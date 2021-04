Merrifield impulsó las tres carreras en triunfo 3-0 de Reales sobre Indios

abril 5, 2021 - 9:37 pm

Danny Duffy recibió dos imparables en seis entradas para imponerse finalmente a un viejo némesis, y Whit Merrifield impulsó las tres carreras de Kansas City con un jonrón y un elevado de sacrificio para guiar a los Reales a una victoria 3-0 sobre los Indios de Cleveland, este lunes 5 de abril.

Los Indios inauguraron su temporada en casa con aficionados en la tribuna por primera vez desde 2019. Los 8.914 aficionados, 30% de la capacidad del estadio, fue un buen cambio respecto a la campaña anterior, cuando no se permitió la asistencia de espectadores debido a la pandemia de COVID-19.

Duffy (1-0) llegó al encuentro con 12 derrotas en su carrera ante los Indios, su mayor cantidad ante cualquier rival. Pero el zurdo estuvo en control desde el comienzo para conseguir su quinta victoria sobre Cleveland.

Scott Barlow trabajó dos innings perfectos y Jesse Hahn permitió dos corredores en el noveno capítulo antes de que el primera base de los Reales Carlos Santana, quien llegó al equipo antes de esta campaña luego de 10 años en Cleveland, se lanzara para quedarse con el batazo de Eddie Rosario y poner en marcha una doble matanza.

Hahn retiró después a Franmil Reyes con un rodado al pitcher para completar la blanqueada de Kansas City y quedarse con el salvamento.

Duffy ha ganado tres de sus últimas cuatro aperturas ante los Indios luego de una racha de ocho derrotas, y tiene 11 innings y dos tercios de manera consecutiva sin permitir anotación en sus últimos dos inicios ante Cleveland.

Merrifield sonó su tercer jonrón de la campaña en el segundo episodio ante el abridor de los Indios Logan Allen (0-1), y luego añadió un elevado de sacrificio en la séptima.

