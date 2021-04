Más de 40 mil migrantes venezolanos aptos para trabajar en el Cesar

abril 20, 2021 - 12:51 pm

A través de la estrategia ‘Foros Visibles’, Migración Colombia socializó en el departamento del Cesar el Estatuto Temporal para Migrantes, el cual cobijará a extranjeros venezolanos titulares del permiso especial de permanencia en sus diferentes modalidades, también a los migrantes irregulares hasta 31 de enero de 2021, que por diversas circunstancias están ilegales, que entraron por trocha o que excedieron el tiempo del permiso; al igual que para migrantes que ingresen por un punto de control migratorio en los primeros dos años de esta estrategia.

De acuerdo con el director nacional de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, en el territorio nacional hay 1.742.000 migrantes venezolanos, de los cuales el 3.18 % están en el Cesar, donde hasta el 31 de enero de 2021 la cifra fue de 55.000, de estos, 35.000 hacen presencia en Valledupar.

Los otros municipios que presentan más extranjeros del vecino país son Codazzi, con 3.000; Aguachica, con 2.500; y La Jagua de Ibirico, con 2.000; otros con menor presencia son Becerril, Bosconia, Chimichagua, El Paso, Gamarra y González. Sin embargo, estas cifras en estos últimos municipios son cambiantes ya que muchos de los migrantes están de tránsito y luego avanzan a otros lugares.

De esos 55.000 migrantes en el Cesar, 27.000 son mujeres y 28.000 hombres, 12.000 son menores de edad y 41.000 están aptos para laborar de acuerdo a sus capacidades.

“Estas personas han salido de su país por hambre, por necesidad, buscando oportunidades ya que Venezuela está en situación precaria, puesto que el sueldo no alcanza para la canasta básica; no hay medicamentos, ni vacunas elementales. No obstante, la migración se ha deteriorado porque cada día las personas están más en precarias condiciones“, dijo Espinosa.

Este beneficio se realizará en dos fases, la primera es un proceso en línea que inicia el 5 de mayo para el suministro de los datos personales y estudio socioeconómico. Luego en septiembre de 2021 iniciará la segunda fase que es el registro biométrico para terminar con la identificación del migrante.

“El resultado es el otorgamiento de un estatuto de protección por 10 años y la identificación en Colombia, cuyo documento será muy similar a una cédula. Se tendrá en cuenta tanto a adultos como a niños; es una ventana para trabajar, acceder al sistema de salud, pensional, financiero, entre otros aspectos. También la judicialización de aquellos que cometan actos delictivos”, explicó el director nacional de Migración Colombia.

En el evento estuvo presente de manera virtual el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, quien expresó: “En el Cesar somos conscientes de la importancia de reconocer los derechos de la población venezolana, así como somos conscientes de la crisis que se vive en Venezuela que ha empujado a sus ciudadanos a salir».

Igualmente el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, tuvo su participación en la que manifestó: “Mi compromiso es seguir y establecer esta hoja de ruta de la mano de Migración Colombia; nuestro único interés es humanizar todo lo que está pasando y más que todo en estos tiempos de pandemia, desde acá seguimos comprometidos”.

El Pilón