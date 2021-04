Marwa Elselehdar fue culpada falsamente de bloquear el Canal de Suez

abril 5, 2021 - 9:06 am

Marwa Elselehdar, considerada la mujer más joven y la primera en capitanear una embarcación a través del Canal de Suez, fue culpada en los últimos días de haber provocado el bloqueo que mantuvo en vilo a todo el mundo durante una semana. Mientras trabajaba como oficial principal al mando de la Aida IV en Alejandría, propiedad de la autoridad de seguridad marítima de Egipto, el cual transporta suministros a un faro en el Mar Rojo, comenzó a circular por internet el rumor de que había sido ella la causante de que el barco portacontenedores encallara en Suez.

Fotos editadas y cuentas falsas en las redes sociales fueron las culpables de empujar las mentiras, que fueron levantadas por varios medios de comunicación y repercutieron en todo el mundo. El titular se basó en una historia genuina de Arab News perfilando su éxito como la primera capitana femenina de Egipto. La imagen utilizada para comenzar la historia, fue manipulada y parece haber salido del articulo de Arab News del 22 de marzo. La foto se ha compartido decenas de veces en Twitter y Facebook.

Según la Organización Marítima Internacional las mujeres sólo representan el dos por ciento de la gente de mar del mundo. A partir de esto, la joven de 29 años, que aún no sabe quién comenzó los rumores, cree que fue atacada debido a su género, y teme que hayan dañado su reputación.

En su declaración a la BBC Marwa Elselehdar dijo, ”Me quedé estupefacta. Sentí que podría ser blanco tal vez porque soy una mujer exitosa en este campo o porque soy egipcia, pero no estoy segura”.

Marwa contó que se inspiró para unirse a la marina mercante luego de que su hermano se inscribiera en la AASTMT, Cadetes de la Academia Árabe de Ciencia, Tecnología y Transporte Marítimo, pero aclaró que siempre tuvo una pasión por el mar. Pero Marwa dijo que tuvo que soportar sexismo durante sus estudios y tuvo que superarlo sola. “La gente en nuestra sociedad todavía no acepta la idea de que las niñas trabajen en el mar lejos de sus familias durante mucho tiempo. Pero cuando haces lo que amas, no es necesario que busques la aprobación de todos”, agregó.

En 2017 fue honrada por el presidente Abdel Fattah El-Sisi durante las celebraciones del Día de la Mujer en Egipto. El mes que viene, Marwa hará su examen final para alcanzar el rango completo de capitana y espera poder seguir siendo un modelo a seguir para las mujeres en la industria.

“Mi mensaje para las mujeres que quieren estar en esta carrera es luchar por lo que amas y no dejar que la negatividad te afecte”, asegura.

El bloqueo del Canal de Suez, ocurrió cuando el 23 de marzo, el buque Ever Given encalló contra uno de los muros de contención del canal. No fue hasta el 29 del mismo mes, que gracias a la marea alta se pudo liberar al carguero. Aproximadamente el 12% del comercio mundial total se mueve a través del canal de Suez. Cientos de barcos estuvieron varados durante los días que duró el bloqueo, y se estima que cada día que se tardó en despejar la obstrucción perturbó mercancías por elvalor de 9000 millones de dólares adicionales. El canal pedirá más de USD 1.000 millones en compensación por las pérdidas.

Infobae