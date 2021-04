Márquez con ganas de «volver a sentirme piloto de MotoGP»

abril 15, 2021 - 3:02 pm

Nueve meses después de su grave caída en Jerez, el seis veces campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, vuelve este fin de semana a competir en el GP de Portugal sin objetivo definido más allá de «volver a sentirme piloto de MotoGP» y recuperar sensaciones sobre la moto.

«Venimos sin objetivo, el objetivo es volver a pilotar una moto y hacer el paso más importante de la rehabilitación que tiene ser volver a sentirme piloto de MotoGP», dijo Márquez este jueves 15 de abril en videoconferencia de prensa.

«Percibes que mediáticamente hay una gran expectación, pero debes saber aislarte y no sentir más presión que la que tiene que haber, ya habrá tiempo de volver a tener presión, ahora es simplemente salir, sentirlo, ir dando pasitos en esta parte de la temporada que es mi pretemporada», añadió el piloto español de Honda.

Nueve meses después de su caída en el primer Gran Premio de la temporada pasada y la rotura de húmero, que le llevaría a pasar tres veces por el quirófano, Márquez volverá a competir en la tercera manga de la actual campaña, tras no estar presente en las dos primeras carreras en Catar.

«Hasta que no hubo una decisión unánime con los médicos no hemos vuelto, por eso no corrí en Catar», explicó Márquez, afirmando que se consideró la posibilidad de acudir a Catar para hacer solo los entrenamientos, pero «no quería estar y no estar, dije que cuando volviera sería para correr».

«Es verdad que estoy nervioso, tengo mariposas en el estómago», añadió Márquez, al que no parece preocuparle mucho por ahora la clasificación.

Lea también: Marc Márquez regresa a MotoGP en el Gran Premio de Portugal

«A nivel de puntos, no me preocupa ni me obsesiona, te fijas, pero no me obsesiono, porque, de entrada, no es mi pelea, porque hay otros objetivos antes que si se cumplen rápido, entonces pensaremos en el objetivo grande que es el título», aseguró el seis veces campeón de MotoGP.

«Quiero llegar a mi máximo nivel, pero lleva tiempo», concluyó.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AFP