Marc Anthony anuncia reembolso de dinero y concierto gratuito por YouTube hoy domingo 18 de abril a las 5 p.m.

abril 18, 2021 - 5:05 pm

Ante la queja de millones de fans por el fallido concierto de Marc Anthony, el artista puertorriqueño anunció que devolverá el dinero de las entradas y que transmitirá un concierto gratis por YouTube hoy domingo 18 de abril a las 5 p.m.

La versión completa del concierto global de forma gratuita en su canal de YouTube hoy, 18 de abril desde las 5 p.m.

“MI GENTE, tal como lo prometí anoche, mi equipo y yo hemos estado trabajando sin parar para encontrar una solución a los problemas técnicos de transmisión del evento programado de anoche. He exigido que todos los promotores reembolsen el dinero a todos los que compraron sus entradas y que ese proceso comience hoy mismo. También quiero decirles que yo les prometí un concierto, y voy a cumplir dándoles dicho concierto con la versión grabada del show completo que no pudieron ver. El mismo estará disponible totalmente gratis en mi canal de YouTube. El concierto se estrenará hoy, domingo 18 de abril a las 5 pm ET. Quiero agradecerles a todos desde el fondo de mi corazón por todo el apoyo y comprensión. ¡Trabajamos duro y con mucho amor, y esto lo hicimos para ustedes! ¡Espero que ustedes y sus seres queridos lo disfruten! ¡Dios los bendiga!”, dijo Marc Anthony en un comunicado.

El concierto único en la vida musical del cantante, se realizaría de forma virtual y en vivo. Atrajo la atención de millones de sus seguidores en todo el mundo, pero no se realizó y sus fans inundaron las redes exigiendo el dinero de vuelta.

El artista, que cuenta con cerca de 40 millones de seguidores en las redes sociales, publicó mensajes en Instagram, Twitter y Facebook alegando fallas técnicas y colapso de las redes, pero no dio información inmediata sobre ningún reembolso.

Según anunció Marc Anthony, se vendieron entradas en más de 85 países para el denominado #MarcAnthonyUnaNoche, en el que cantaría junto a Daddy Yankee, con quien lanzó recientemente una canción que la está rompiendo en las diferentes plataformas llamada “De Vuelta Pa’ La Vuelta”.