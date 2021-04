Lucía Arjona se grabó con una lencería negra junto al perro: Si la ve Diomedes, se vuelve loco (video)

abril 21, 2021 - 12:37 pm

Kimberly Reyes es una reconocida actriz, presentadora y modelo colombiana que con 32 años ha forjado una gran carrera dentro de la industria del entretenimiento en el país.

En sus redes sociales comparte imágenes mostrando su vida y sus seguidores están acostumbrados a quedar boquiabiertos con su belleza. Sin embargo, recientemente subió una serie de videos a sus historias donde modelaba una espectacular lencería que resaltó sus curvas.

También puede leer: Despidieron a profesora del trabajo por sugestivas fotografías en redes

Con Britney Spears y su canción From The Bottom Of My Broken Heart, Kimberly ambientó el momento y acompañada de su perro compartió con sus seguidores las sensuales imágenes con un conjunto negro de encaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Siguiendo a Famosos (@siguiendoafamosos12)

Con información de la FM