Los venezolanos Wilson Contreras y Omar Narváez soltaron su primer HR del 2021

abril 6, 2021 - 9:08 am

Los receptores venezolanos Wilson Contreras y Omar Márvaez pegaron jonrones en el encuentro entre Cachorros de Chicago y Cerveceros de Milwukee.

Contreras bateó uno de los tres cuadrangualres de los Cubs en el cuarto episodio contra el abridor de los Brewers, Brett Anderson, quien otorgó cuatro carreras y cuatro hits en cinco episodios de trabajo en los que ponchó a cuatro enemigos.

El estacazo del nativo de Puerto Cabello vino con Ian Happ en las bases por todo el jardín central (409 pies).

. @WContreras40 swats his first home run of the season! @BinnysBev pic.twitter.com/obMrqeUgw3

Javier Báez también se voló la barda entre jardín derecho y central y David Bote le siguió con tablazo por toda la pradera de central, para que Chicago obtuviera la victoria 5-3 en el Wrigley Field.

Por su parte, Narvaéz la desapareció en el séptimo acto con un vuelacerca de 385 pies por el bosque derecho con dos compañeros en circulación.

Omar Narváez!!

His first 💣 of the year gets us back in the game.

Brewers down 4-3 in the 7th.#ThisIsMyCrew pic.twitter.com/RuHtHXVIWc

— Milwaukee Brewers (@Brewers) April 6, 2021