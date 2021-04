Los venezolanos César Hernández y Andrés Giménez pegaron cuadrangulares en triunfo de Cleveland

abril 11, 2021 - 10:22 am

Los venezolanos César Hernández y Andrés Giménez pegaron sendos bambinazos en la victoria 11-3 de los Indios de Cleveland contra los Tigres de Detroit.

Hernández fue el primer en enviar a las gradas en el tercer episodio por el bosque izquierdo (399 pies) del Progressive Field contra el zurdo Tarik Skubal.

Por su parte, Giménez se voló la barda del jardín derecho (391 pies) con un compañero en las bases ante los pitcheos del zurdoTyler Alexander en el octavo inning.

El dominicano Franmil Reyes, quien logró su tercer cuadrangular en dos días, el boricua Roberto Pérez y Jordan Luplow también soltaron vuelacercas por la tribu. El dominicano Jeimer Candelario bateó un jonrón de dos carreras por los bengalíes en la novena entrada.

Franmil Reyes has hit 3 home runs in the last 24 hours. 🔥 #OurCLE pic.twitter.com/N9UaDWXWuV

If you hear any noise, it's just RP and the boys boppin.#OurCLE pic.twitter.com/0fH4jFEYG4

— Cleveland Indians (@Indians) April 10, 2021