Los Toronto Raptors vapulearon 130-77 a los Golden State Warriors

Los Toronto Raptors aplastaron este viernes 2 de abril a unos deprimidos Golden State Warriors por 53 puntos de diferencia (130-77) sin su estrella Stephen Curry, mientras Giannis Antetokounmpo anotó 47 puntos en el triunfo de Milwaukee Bucks ante Portland Trail Blazers.

Los Warriors, que llegaron a ir perdiendo por 61 puntos, bordearon la peor derrota en la historia de la franquicia, sufrida en 1972 ante Los Ángeles Lakers por 63 puntos (162-99).

Campeones de la NBA en 2015, 2017 y 2018, los Warriors atraviesan una crisis deportiva que se acentúa en las noches en que Stephen Curry no puede saltar a la pista.

Tras perder 11 de sus últimos 15 partidos, el equipo que dirige Steve Kerr ha caído hasta la décima plaza de la conferencia Oeste, fuera de los lugares que aseguran los playoffs.

Este viernes su máximo anotador fue el canadiense Andrew Wiggins con 15 puntos mientras los otros dos jugadores habituales en el quinteto inicial, Kelly Oubre Jr. y el novato James Wiseman, se quedaron en 9.

Los Raptors, undécimos del Este, llegaban al choque en otro pésimo momento de forma tras perder 13 de los 14 partidos anteriores.

Pese a la ausencia de su líder Kyle Lowry, los Raptors ofrecieron un recital ofensivo frente a los débiles Warriors comandados por el ala-pívot camerunés Pascal Siakam, con 36 puntos y 7 rebotes.

Stephen Curry, que promedia 29,2 puntos por partido, fue reservado por una contusión que arrastra en el coxis mientras Draymond Green, parte de los Warriores tricampeones de la NBA, también fue baja de última hora por un esguince en un dedo.

«Estas cosas forman parte del juego», recalcó Kerr. «Hay que mirar al banquillo y el siguiente jugador tiene que salir. Las lesiones no son una excusa»

El escolta Donovan Mitchell encabezó el triunfo de los Utah Jazz, líderes del Oeste, ante los Chicago Bulls por 113-106 en su regreso a la pista tras un incidente con el avión del equipo.

Mitchell no disputó el partido del miércoles ante los Grizzlies en Memphis después de que el vuelo de los Jazz tuviera que hacer un aterrizaje de emergencia al chocar con una bandada de pájaros tras el despegue.

El escolta All-Star, de 24 años, rechazó subir a otro vuelo a Memphis en la misma jornada.

«Hubo un punto en el que simplemente sentías que podía ser el final … y estaba fuera de tu control», relató el viernes Mitchell.

Este viernes el escolta anotó 26 puntos y repartió 5 asistencias en el triunfo en casa ante los Bulls, el octavo seguido de los Jazz, y confirmó que volverá a subirse al avión del equipo para los próximos compromisos fuera de Utah.

«Entiendo que (volar) es parte del trabajo», recalcó. «Me tomé el tiempo que necesitaba para ponerme mentalmente en un buen lugar (…) Todo el mundo tiene sus cosas, la mía resulta ser volar».

Liderados por Luka Doncic, los Dallas Mavericks vencieron 99-86 a los New York Knicks sin su entrenador, Rick Carlisle, quien dio positivo en una prueba de covid-19 en la mañana.

Carlisle, de 61 años, permaneció en el hotel del equipo en Nueva York por prevención a la espera del resultado de un examen complementario. El técnico, uno de los más veteranos de la liga, se mostró extrañado por el positivo ya que recibió una pauta completa de vacunación en febrero.

