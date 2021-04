Los partidos de la Premier League guardarán un minuto de silencio por el príncipe Felipe

abril 9, 2021 - 3:02 pm

La Premier League guardará un minuto de silencio en los partidos de este fin de semana por el fallecimiento del príncipe Felipe de Edimburgo, a los 99 años.

Los jugadores, además, llevarán un brazalete negro por la muerte del monarca, ocurrida este viernes, como forma de mostrar respeto a la familia real.

La

«La Premier League está profundamente afectada por la muerte de su majestad el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Nuestros pensamientos y condolencias están con su majestad la reina, con la familia real y con todos aquellos en el mundo que sientan la muerte del príncipe», dijo la Premier en un comunicado.

La jornada 31 de la primera división del fútbol inglés dará inicio este viernes con el encuentro entre Fulham y Wolverhampton Wanderers en el Craven Cottage.

Puedes leer: Día triste: Frente a Windsor y Buckingham, los británicos lloran al príncipe Felipe

El Manchester City, el Liverpool y Chelsea jugarán el sábado. El domingo se vivirá el mejor compromiso de la fecha en la Premier League en el césped de Tottenham Hotspur Stadium, cuando los Spurs reciban la visita del Manchester United.

As a mark of respect, players will wear black armbands and there will be a minute’s silence before kick-off at all Premier League matches played tonight and across the weekend.

— Premier League (@premierleague) April 9, 2021