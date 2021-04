Los Lakers caen ante Celtics en el regreso del público al Staples Center

abril 16, 2021 - 8:33 am

Sin sus estrellas LeBron James y Anthony Davis, Los Ángeles Lakers perdieron este jueves 15 de abril por 121-113 ante los Boston Celtics en el primer partido con público en el Staples Center en los últimos 13 meses.

El escolta Jaylen Brown comandó a los Celtics con 40 puntos y 9 rebotes en una noche discreta del alero Jayson Tatum, que se quedó en 14 puntos.

Con LeBron, Davis y el recién fichado Andre Drummond todavía en la enfermería, los titulares de los Lakers naufragaron con la sola excepción del pívot español Marc Gasol, que logró su mejor marca de la temporada con 18 puntos.

Los Celtics llegaron a tener una ventaja de 27 puntos pero los suplentes de los Lakers consiguieron una espectacular remontada que hizo vibrar a los aficionados que ocupaban de nuevo las gradas.

Los Lakers se colocaron a solo cuatro puntos (115-110) a 1 minuto y 18 segundos del final pero los Celtics ya habían introducido de nuevo en pista a sus figuras y Brown selló el quinto triunfo consecutivo verde con dos canastas finales.

We pushed past the Lakers with a 121-113 victory as Jaylen Brown led the way for us with 40 points. pic.twitter.com/h1RvuAHuCP

— Boston Celtics (@celtics) April 16, 2021