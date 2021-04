Los Gigantes debutaron en casa con victoria 3-1 sobre Rockies

abril 9, 2021 - 10:08 pm

Los Gigantes de San Francisco inauguraron su campaña como locales imponiéndose 3-1 sobre los Rockies de Colorado este viernes 9 de abril.

Brandon Crawford quebró el empate sin carreras por medio de un doblete que produjo dos, cuando había un par de outs en el séptimo inning.

Johnny Cueto (1-0) se quedó a un out del juego completo, repartió siete ponches, entregó un boleto y no permitió hit sino hasta que su compatriota dominicano Raimel Tapia le conectó un sencillo bravo al jardín izquierdo con un out en el quinto episodio, luego de una base por bolas a C.J. Cron en cuatro lanzamientos. Los Gigantes pusieron fin al inning con una doble matanza.

El extrovertido derecho dio inicio al noveno inning y permitió de inmediato un triple del emergente Chris Owings, así como un elevado de sacrificio de Garrett Hampson. El mánager Gabe Kapler visitó el montículo.

Se pudo apreciar que Cueto meneaba la cabeza, negándose a salir, y permaneció en el encuentro, mientras el público coreaba: “¡Johnny!”.

Cueto recibió su cuarto hit, un sencillo de Trevor Story, y con ello terminó su actuación de 118 lanzamientos. Jake McGee finalizó para su tercer rescate.

En el lado de los Rockies, Austin Gomber (0-2) cargó con la derrota.

Por los Rockies, el dominicano Tapia de 3-1. Por los Gigantes, el colombiano Donovan Solano de 4-0. El venezolano Wilmer Flores de 2-0. El hondureño Mauricio Dubón de 2-0. El dominicano Cueto de 3-0.

AP