Leonardo Villalobos: De animador de Sábado Sensacional a reportero y camarógrafo de calle en Cúcuta (+foto)

El exanimador de Sábado Sensacional, Leonardo Villalobos, publicó una fotografía donde muestra su faceta de reportero de calle, tras una cobertura especial que hizo en Cúcuta, Colombia, junto a Eleanta Quintero.

A través de su Instagram, Leo como le dicen por cariño, escribió: «Tengo casi 30 años en este negocio. Empecé cuando dejaba de ser un niño… ¡carajito!».

Agregó: «He tenido la oportunidad de trabajar con los más grandes de esta industria: actores, productores, técnicos, ejecutivos; unos regados por el mundo, otros ya no están, pero con un común denominador… ¡EL ÉXITO!».

Villalobos comentó que «Dios le permitió hacer los programas más exitosos del país, GRANDES PRODUCCIONES… que se transmitían en todo el continente y aún se transmiten». Acotó: «He hecho televisión, cine, radio, teatro, cada uno en todos sus géneros. He sido el protagonista del show, he sido el productor del show, el escritor, el director, el técnico, el que lleva el café o el que recoje los cables con mucho orgullo y disfrutando lo que amo… Cada día aprendo del señor que parquea los carros, o del compañero que limpia las oficinas. Créanme que aprendo, porque el día que piense que ya llegue, o que me las sé todas, ese día, entonces no tengo nada que hacer aquí… tendré que retirarme. Afortunadamente me queda mucho por aprender y la meta esta bastante lejos aún».

Finalmente, en su post, Leo explicó que «la foto es en Cúcuta haciendo de reportero y camarógrafo con @eliantaquintero».

