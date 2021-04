La UEFA confirma a Roma entre las sedes de la Eurocopa

abril 14, 2021 - 2:42 pm

Roma, que tenía la amenaza de perder la organización de sus cuatro partidos de la Eurocopa de fútbol este año, garantizó la presencia de «al menos un 25%» de público en el Estadio Olímpico, anunció este miércoles 14 de abril la UEFA, que «confirmó plenamente» a la capital italiana entre las ciudades organizadoras del torneo.

El partido de apertura de la Eurocopa, entre Italia y Turquía el 11 de junio, queda por lo tanto confirmado en Roma.

«La UEFA recibió hoy (miércoles) la confirmación del gobierno italiano, a través de la Federación Italiana de Fútbol, sobre que los partidos de la Eurocopa-2020 previstos en el estadio Olímpico se disputarán con público», con una capacidad de «al menos el 25% de la capacidad del estadio» (68.000 espectadores en época normal).

La UEFA precisó sin embargo que los hinchas extranjeros que deseen viajar a Italia para asistir a los partidos del torneo no tendrán «ninguna exención» en lo referente a las restricciones vigentes sobre desplazamientos y las normas de eventual cuarentena.

La presencia de aficionados pese a la situación sanitaria ha sido impuesta por la instancia bajo pena de ver cómo se le retira la organización a las ciudades que no cumplan este requisito.

🏟️ 🇮🇹 UEFA has today received confirmation that Rome’s Stadio Olimpico is guaranteed to have at least 25% capacity for this summer’s #EURO2020 tournament.

Full story: 👇

— UEFA (@UEFA) April 14, 2021