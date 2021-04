La UEFA amenaza con excluir a los clubes participantes en una «Superliga»

abril 18, 2021 - 12:19 pm

La UEFA excluirá a los clubes participantes en una «Superliga» privada, reafirmó este domingo 18 de abril la instancia que dirige el fútbol europeo, en reacción a las nuevas especulaciones sobre ese hipotético torneo cerrado que entraría en rivalidad con la Champions League, cuya reforma debe oficializarse el lunes.

«Algunos clubes ingleses, españoles e italianos podrían prever anunciar la creación de una llamada Superliga cerrada», escribió la UEFA en un comunicado, calificando el proyecto de «cínico».

«Como fue anunciado anteriormente por la FIFA (…) los clubes concernidos se verían vetados para participar en toda otra competición a nivel nacional, europeo o mundial, y sus jugadores podrían ver negada la posibilidad de representar a sus selecciones nacionales».

La UEFA y la FIFA ya se mostraron firmes en enero ante un rumor similar.

La exclusión con la que amenazan tendría importantísimas consecuencias, ya que los clubes que teóricamente participarían en esa Superliga cerrada están llenos de estrellas internacionales, para las que verse privados de sus selecciones supondría un duro golpe.

