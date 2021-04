“La Superliga es por el bien del futbol”: Florentino Pérez

abril 20, 2021 - 1:01 pm

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez, dejó claro que la creación de la Superliga «es por el bien del fútbol y para salvarlo de un momento crítico», pero también tiene claro que para sacarla adelante lo antes posible deben «convencer a todos los estamentos» y para ello solicitó a la UEFA ser «más dialogante» y no «amenazante».

Nadie ha montado nada, los clubes importantes de Inglaterra, Italia y España tienen que dar una solución a una situación muy mala que está atravesando el futbol», expresó Florentino Pérez en una entrevista en el programa El Chiringuito.

Florentino Pérez indica que la Superliga buscará salvar el fútbol

El empresario advirtió que el «fútbol debe evolucionar» e «irse adaptando» a los tiempos actuales. «El futbol lleva perdiendo interés, se nota en que las audiencias van bajando y los derechos televisivos van disminuyendo. Algo había que hacer y la pandemia nos ha dicho que debía ser con urgencia porque estamos todos arruinados», aseveró.

https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1384469393262923782?s=20

Esto se nos ocurrió a todos porque la Champions estaba perdiendo interés y nos dijimos: ‘¿Qué es lo que tiene atractivo?’ Que juguemos entre los grandes. Lo que hacemos es por el bien del futbol, es para salvarlo porque está en un momento crítico», insistió.

Además, se mostró crítico con la UEFA, a la que pide «ser más dialogante y transparente, y no amenazante». «No tiene una buena imagen a lo largo de su historia. No hay que amenazar y no puede insultar como ha hecho su presidente. Ofrecemos dialogar y un formato que creemos que salva el fútbol», reiteró.

⚡️ "Hemos anunciado ahora la SUPERLIGA para poder EMPEZAR la TEMPORADA que VIENE pronto" ⚡️ ¡Ojo a la respuesta de FLORENTINO PÉREZ en #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/BMpAr6nWeV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 20, 2021

Con todo el respeto, no he entendido el nuevo formato de la Champions, que no funciona y no produce los ingresos necesarios para salvar al futbol, que es salvar a todos y para que los próximos 20 años pueda vivir sin agobios», resaltó el mandatario, que opinó que la actual máxima competición continental sólo es «atractiva a partir de cuartos de final.

Finalmente, descartó cambios en las ligas nacionales. «Van a ser como hasta ahora, son una competición muy arraigada”.

Agencias