La NBA y las Grandes Ligas suspenden partidos en Minnesota por tiroteo policial

abril 12, 2021 - 7:36 pm

La NBA y las Grandes Ligas suspendieron sus partidos en Minneapolis este lunes 12 de abril debido al fatal tiroteo policial el domingo en el que perdió la vida un afroestadounidense en un suburbio de la ciudad más poblada del estado de Minnesota.

La NBA pospuso el encuentro de este lunes entre los Minnesota Timberwolves y los Brooklyn Nets, mientras que las Grandes Ligas hizo lo propio con el juego entre los Mellizos de Minessota y los Medias Rojas de Boston.

«La Asociación Nacional de Básquetbol anunció hoy (lunes) que a la luz de los trágicos eventos en el área de Minneapolis ayer, el juego de esta noche entre los Brooklyn Nets y los Minnesota Timberwolves en el Target Center ha sido pospuesto», señaló la NBA en un comunicado.

The following has been announced by the NBA. pic.twitter.com/ocg1DCPU6C

— NBA Communications (@NBAPR) April 12, 2021