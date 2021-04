La MLS entra en acción con 18 venezolanos en sus 27 equipos

abril 16, 2021 - 2:57 pm

Los 18 venezolanos que hacen vida en la MLS están preparados para volver a entrar en acción a partir de este jueves 16 de abril, cuando inicie la temporada 2021 de la liga estadounidense.

Esta nueva campaña tiene varias novedades con respecto a la 2020, pero la más especial de todas es la presencia de público en los estadios, aunque sea de forma reducida.

Atlanta y Nashville serán los equipos que más aficionados reciban (20.000) en la jornada inaugural de la MLS, seguidos de Orlando City (12.750), Real Salt Lake (10.000) e Inter Miami (8.000).

Otra de las novedades para esta campaña es la del Austin FC, en el que hace vida el criollo Daniel Pereira, y llega como equipo de expansión. Para 2022 se unirá Charlotte y en 2023 Saint Louis City.

La MLS presenta 368 jugadores extranjeros de 65 nacionalidades diferentes, de los cuales 188 son Latinoamericanos, con Argentina (43) liderando el apartado.

Venezuela cuenta con 16 jugadores, un número que se ha mantenido a lo largo de los años y que se espera tenga un aumento durante las siguientes temporadas.

Los debutantes

Los futbolistas venezolanos, como Josef Martínez o Cristian Casseres Jr, han resaltado las últimas campañas y este año llega una nueva camada de jóvenes promesas vinotinto, encabezada por Daniel Pereira.

Pereira tiene una historia especial, ya que fue el primer latinoamericano seleccionado como la primera escogencia del Draft de la MLS. El Austin debuta el sábado 17 de abril en casa ante el poderoso LAFC, a las 6:00 de la tarde, hora de Venezuela.

From Venezuela to Virginia to No. 1 pick, @AustinFC‘s @danipereira12 is living the «American dream»: https://t.co/GYJgRyzVFU — Major League Soccer (@MLS) January 24, 2021

Así como Daniel Pereira hay otros venezolanos que se estrenarán en el balompié norteamericano como Jovanny Bolívar (DC United), Freddy «Pico» Vargas (FC Dallas), Ronald Hernández (Atlanta United) y Wikelman Carmona (NY Red Bulls).

Jovanny Bolívar se une a Junior Moreno en el DC United, que finalizó en el puesto 13 de la Conferencia Este y en la penúltima posición de la tabla agregada el año pasado.

The Jovanny Bolívar pics you didn’t know you needed pic.twitter.com/ROwUnOBhQR — D.C. United (@dcunited) April 15, 2021

El DC United abrirá su temporada en casa este sábado 17 de abril contra el New York City FC a las 8:00 de la noche, hora venezolana.

Freddy «Pico» Vargas es otro de los nuevos talentos criollos que aterriza en Estados Unidos y llega a un FC Dallas que seguir escribiendo su nombre en los playoffs.

once again, we are here to tell you that Freddy Vargas is THAT GUY 🥵 pic.twitter.com/A0LdWu0sPS — FC Dallas (@FCDallas) April 8, 2021

El conjunto texano, que la temporada pasada alcanzó las semifinales de conferencia, debutará ante el Colorado Rapids este sábado 17 de abril a las 8:00 de la noche, hora venezolana.

El New York Red Bulls anunció hace unos meses la contratación del joven mediocentro Wikelman Carmona, que llega desde el Dynamo Puerto de la tercera división de Venezuela.

We add another Venezuelan midfielder to our family! Welcome, Wikelman Carmona! 📰➡️ https://t.co/q7aJvnjXoO ☆☆☆ ¡Llega otro mediocampista venezolano a nuestra familia! ¡Bienvenido, Wikelman Carmona! 📰➡️ https://t.co/qRWdsY7fzF@Verizon | #RBNY 🇻🇪 pic.twitter.com/sM4gFLqndl — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) January 25, 2021

Los Red Bulls abrirán la temporada 2021 de la MLS en casa ante el Sporting Kansas City, a las 8:00 de la noche, este sábado 17 de abril.

Ronald Hernández es el debutante con más experiencia entre estos jovencísimos jugadores y al nuevo Atlanta United de Gabriel Heinze, que necesita lavar su imagen después de una mala temporada en 2020.

From the Dons to the 5-Stripes. ATL is ready for your arrival, Ronald Hernández 🔥 DETAILS: https://t.co/kat3sQELwG pic.twitter.com/Rd8uEBBOiY — Atlanta United FC (@ATLUTD) February 18, 2021

Hernández podría estrenarse este sábado a las 3:00 de la tarde, hora de Venezuela, ante el Orlando City en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Los referentes

Además de estos cinco jovencísimos jugadores, hay otros 10 futbolistas y un técnico venezolanos que ya conocen la liga y que optaran a hacer cosas importantes.

Entre los jugadores que buscan continuar su consolidación en la MLS se encuentra Junior Moreno, quien se convirtió en uno de los líderes del DC United acumulando 73 partidos desde su llegada a MLS en 2018, procedente del Zulia FC, y que busca guiar a su equipo a una buena campaña para olvidar la anterior.

Con casi los mismo objetivos que el DC se encuentra el Atlanta United, que recupera a Josef Martínez, tras la lesión que sufrió en el primer partido de 2020.

🗣 Build the statue ‼️ Our Season Ticket Members received this @JosefMartinez17 statue in celebration of the start of Season V. pic.twitter.com/3kDgYTlXPU — Atlanta United FC (@ATLUTD) April 15, 2021

El venezolano es el ídolo indiscutible del conjunto que dirige Gabriel Heinze y los medios locales lo posicionan como uno de los favoritos para llevarse la Bota de Oro, distinción que levantó en 2018.

Como condimento agregado, el Atlanta se encuentra luchando por la Concachampions y se tendrá que medir en los cuartos de final al Philadelphia Union, otro equipo que tiene como estandarte a un criollo: José Andrés «El Brujo» Martínez.

Dentro de poco ya se viene la acción 💪 pic.twitter.com/2x3znXVyto — FilaUnion 🛡 (@FilaUnion) April 15, 2021

El zuliano llegó la pasada temporada al conjunto que dirige Jim Curtin y desde entonces ha recibido elogios en cada uno de los 20 partidos que disputó.

El Philadelphia Union debutará en casa del Columbus Crew el domingo 18 a las 5:30 de la tarde, hora de Venezuela, para dar el primer paso en su lucha por revalidar el Supporter’s Shield.

Uno de los equipos más fuertes del torneo, que podría optar al título, es el Portland Timbers dirigido por el criollo Giovanni Savarese y en el que hacen vida Pablo Bonilla y Renzo Zambrano.

El campeón del torneo MLS is Back debutará ante el Vancouver Whitecaps el próximo domingo 18 de abril, a las 10:00 de la noche, hora venezolana.

Otro referentes vinotintos es Cristian Cásseres Jr., que la temporada pasada demostró lo que es capaz de hacer con el NY Red Bulls.

En las últimas semanas en nuestra cuenta de IG, presentamos el Fashion Faceoff de 2021. ¿Y ADIVINEN QUIÉN SE LLEVO LA CORONA? 👑🇻🇪 @Casseres23 🇻🇪👑@JLabAudio | #RBNY pic.twitter.com/9MExlc1Z4F — RBNY Español (@RBNY_es) April 12, 2021

Cásseres, al igual que Alejandro Fuenmayor, son dos jóvenes con experiencia en la MLS que esperan consolidarse en sus equipos esta temporada.

El zuliano Fuenmayor, del Houston Dynamo, espera conseguir las oportunidades necesarias para destacar, después de solo haber visto acción en 20 partidos desde su llegada en 2017.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandro Fuenmayor (@alejandrofuenmayor96)

El Dynamo será el encargado de dar apertura a la temporada este viernes 16 de abril ante el San José Earthquakes a las 8:00 de la noche, hora de Venezuela.

Miguel Navarro llegó la campaña pasada al fútbol de Estados Unidos y logró una buena cantidad de apariciones (19), las cuales podrían aumentar en 2021. El Chicago Fire de Navarro se estrenará en casa ante el New England Revolution este sábado a las 8:30 de la noche.

Permanent U.S. Resident Status: ✅ — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) March 4, 2021

Este objetivo también lo persigue Erickson Gallardo, del Toronto FC, que podría perderse el debut como visitante ante Montreal este sábado por una lesión que lo aqueja desde el partido de ida de la Concachampions, disputado la semana pasada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Erickson Gallardo🇻🇪🚀. (@ericksongallardo96)

Gallardo acumula 16 apariciones desde su arribo a Toronto a mediados de 2019 y necesita aprovechar al máximo cada una de las oportunidades que le sean otorgadas.

Christian Makoun es otro de los nombres que puede sonar con fuerza esta temporada, si Phil Neville le da las oportunidades para demostrar lo que vale. Su Inter Miami tendrá un electrizante inicio ante el LA Galaxy el domingo a las 3:00 de la tarde, hora venezolana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Christian Frederick Makoun🦖 (@christianmakoun)

En esta misma tónica se encuentra Jhonder Cádiz, que llegó a Nashville a mitad de la temporada pasada y marcó dos dianas en siete encuentros. Esta campaña necesita retomar su buena relación de cara al arco para convertirse en un hombre importante del equipo amarillo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jhonder Cádiz F. -Futbolista- (@jhondercadiz)

El Nashville abrirá su temporada en casa, este sábado a las 8:30 de la noche, ante un pesado rival: el Cincinnati FC.

Finalmente está Jeizon Ramírez, el venezolano menos mediático, pero que tiene el mismo objetivo que todos sus compatriotas: ser fundamental para su equipo, el Real Salt Lake.

🧘‍♂️¡Namaste, Jeizon!

Sigue la pretemporada en la #MLS y el Real Salt Lake introduce el yoga dentro los entrenamientos del equipo. 💪 Buen augurio para Jeizon Ramírez practicando la Postura del Guerrero pic.twitter.com/6VOCCbWJhF — MLS Venezuela (@MLSVenezuela) March 6, 2021

Ramírez, de 18 años, solo vio acción en 10 partidos la temporada con el Real Salt Lake, que no verá acción hasta el 24 de abril, cuando debute ante el Minnesota United.

Serena Di Zazzo

Noticia al Día