“La migración se convirtió en una oportunidad”: emprendimientos venezolanos en Colombia

A propósito del Día Internacional del Emprendimiento -que se celebra el 16 de abril-, varias instituciones colombianas se unieron con el fin de llevar a cabo la feria «Mi Pana Emprende» para dar a conocer negocios venezolanos y fomentar sus nuevas líneas de negocio.

Hace cinco años, los hermanos Ereú vivían a seis horas de distancia, lo que les impedía cumplir uno de sus sueños: crear una compañía musical y dejar un legado familiar. No obstante, llegar a Bogotá hace seis años, tras vivir días muy caóticos en su natal Venezuela, fue la respuesta perfecta para lograr sueño dorado: crear Ereú Brothers.

“La migración se convirtió en una oportunidad de que todo resurgiera nuevamente. Bogotá ha sido una ciudad de empuje para nosotros… Siendo una capital cultural, nos dimos cuenta el potencial que tiene”, le contó Karla Ereú, violista del grupo, a la Voz de América.

En Venezuela, Karla, junto a sus hermanos, Carlos y Marlos, fueron músicos del Sistema Nacional de Orquestas, y se desenvolvieron en las orquestas sinfónicas más importantes de su país, como la Simón Bolívar y la Sinfónica de Lara.

A pesar de que los tres trabajaban, su calidad de vida se fue perdiendo poco a poco: “El sistema de orquestas es un sistema muy fuerte con fundamentos muy sólidos que permiten darle trabajo a mucha gente y formar a mucha gente, pero lamentablemente, a través de todo el manejo que le daba el Gobierno, en su momento hizo que la calidad de vida de todos esos músicos, profesores, maestros disminuyera», le contó Marlos, violinista de Ereú Borthers, a la VOA.

«Esa fue una de las necesidades primordiales y era que ya no teníamos una calidad de vida y no queríamos ser de otra forma… trovadores de plaza… No, queríamos mejorar y potencializar lo que éramos y ya no lo podíamos hacer en Venezuela”, agrega.

Pero no solo han podido trabajar juntos, sino crear una empresa familiar y generar empleo. Su madre es la administradora del grupo y seis personas más laboran en la parte académica y administrativa.

Tras una larga investigación del mercado, Karla cuenta que el comienzo fue un trabajo arduo, pero que la constancia ha generado muchos frutos. Ereú Borthers, hoy en día, tiene una escuela musical –con cátedras de violín, chelo, guitarra, bajo eléctrico, batería, piano e iniciación en la música para niños- que pasó de tener cinco alumnos, en 2016, a 40 en la actualidad.

Por otro lado, ofrecen producción musical: masterización, producción y musicalización, grabación. El grupo, además, ha realizado una serie de conciertos con la Filarmónica de Bogotá, en otros eventos privados, empresariales, y ha participado en festivales donde han ganado el primer lugar, como el Festival de Bandas y Orquestas y Coros Emergentes de Bogotá.

En Colombia, se realizará durante tres días una feria virtual a favor de emprendimientos venezolanos.

«Mi Pana Emprende» es liderada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Colombia y la Fundación Citi, y el objetivo es permitirle a Ereú Borthers y 59 empresas más, la promoción de sus emprendimientos y cierres de negocios, con el fin de que sus proyectos puedan obtener un alcance mayor en el mercado y obtener una inclusión cultural y social en Colombia.

Jhon Fredy Arias, coordinador del proyecto del Politécnico Grancolombiano para OIM, explicó a la VOA que “la feria es el remate de un proceso largo que nosotros hemos tenido con los emprendimientos venezolanos… Hemos apoyado estos emprendimientos en temas de fortalecimiento empresarial, de apoyo psicosocial y con un capital semilla. Entonces, todo este fortalecimiento cómo se concreta, con ventas”.

Para Arias, se ha creído en los emprendimientos venezolanos porque “ha habido como un estigma frente a la población venezolana y eso algo que hay que desmontar porque la mayoría de la gente que ha migrado lo ha hecho no con ganas de venir a hacer el mal, sino venir a hacer el bien”.

«Mi Pana Emprende» contará con tres transmisiones en vivo, a través de Facebook, que permitirán conocer a los emprendedores, aprender actividades que se pueden hacer desde casa y contactarlos para cerrar negocios.

Según Migración Colombia, 1,7 millones de venezolanos se encuentran en Colombia. Más del 50% están en situación irregular y la mayoría de ellos viven del trabajo informal.

