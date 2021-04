La magia de Doncic asombra a la NBA con otro tiro ganador para Dallas (+Video)

abril 15, 2021 - 9:04 am

El esloveno Luka Doncic volvió a dejar sin palabras a la NBA al dar la victoria este miércoles 14 de abril a los Dallas Mavericks 114-113 frente a los Memphis Grizzlies con una inverosímil canasta sobre la bocina.

Con 1,8 segundos por jugar, y los Mavs dos puntos por debajo en el marcador, Doncic recibió la pelota de espaldas, dio media vuelta y lanzó entre dos rivales, a una pierna y echándose para delante, para anotar el triple que daba el triunfo a su equipo.

«WOW WOW WOW!!!!! Venga ya, Luka Doncic, no eres serio, hombre», escribió inmediatamente en Twitter la superestrella de Los Ángeles Lakers LeBron James.

«No sé qué decir», dijo después el propio Doncic todavía en shock. «Iba perdiendo el balance. Me sorprendí cuando vi que la pelota había entrado».

Doncic terminó el juego con 29 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias. A sus 22 años, el base All-Star suma 38 partidos esta temporada con al menos 20 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, la mayor cifra de la liga.

El base estrella de los Grizzlies Ja Morant, quien asistió atónito a la canasta de Doncic bajo el aro para dar la victoria a Dallas, se quedó en 17 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias.

El base de los Golden State Warriors Stephen Curry mantuvo su espectacular racha y anotó 42 puntos con 11 triples en el triunfo ante los Oklahoma City Thunder por 147-109.

Curry, considerado el mejor lanzador de la historia, convirtió sus 11 triples (en 16 intentos) en los tres primeros cuartos, en un total de 29 minutos.

Steph tonight in the 3rd Quarter:

25 points

8-8 from the field

6-6 from beyond the arc

3-3 from the line pic.twitter.com/31qDOMnlNP

— Golden State Warriors (@warriors) April 15, 2021