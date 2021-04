La Liga de Diamante 2021 comenzará en Gateshead y no en Rabat

abril 16, 2021 - 9:42 am

La Liga de Diamante, principal circuito del atletismo mundial, comenzará esta temporada el 23 de mayo, pero lo hará en Gateshead en lugar de Raba, Marruecos, debido a la expansión de la pandemia, anunció este viernes 16 de abril la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics).

«La temporada tenía que empezar inicialmente con la reunión internacional Mohammed VI de la capital marroquí, pero esta reunión fue anulada debido a las restricciones ligadas al coronavirus», explicó la institución.

Además World Athletics ha hecho otros retoques en el calendario de la Liga de Diamante 2021, con el cambio de sede de la etapa italiana, de Roma a Florencia, y su aplazamiento seis días, al 10 de junio.

También, tuvo que llevar a cabo la reprogramación de la etapa noruega, que será en Oslo el 1 de julio.

El Estadio Olímpico de Roma será utilizado este año para la Eurocopa de fútbol, mientras que las autoridades noruegas suspendieron los eventos deportivos y culturales en el marco de la lucha contra el coronavirus hasta mediados de junio.

