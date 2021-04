La infancia de José Gregorio Hernández, entre el dolor y la espiritualidad

abril 30, 2021 - 12:27 pm

José Gregorio Hernández Cisneros nació el 26 de octubre de 1864, cuando Isnotú era un poblado de carreteras de piedra y unos 500 habitantes. Fue el primero de los cinco hijos que tuvo el comerciante Benigno Hernández con doña Josefa Antonia Cisneros.

El hombre, cuyo retrato está en la mayoría de las cabeceras de los enfermos y en la devoción de los sanos, se crio entre plantaciones de café, plátanos, granos y caña de azúcar.

Mediante la orientación de su madre y de su tía María Luisa, José Gregorio fue profundamente instruido en la fe católica y un recurrente visitante de la antigua capilla dedicada a Nuestra Señora del Rosario. Los historiadores aseguran que nunca faltó a misa.

A los ocho años recibió un duro golpe espiritual con la muerte de Josefa Antonia, de quien llegó a decir: “Mi madre, que me amaba desde la cuna, me enseñó la virtud, me crio en la ciencia de Dios y me puso por guía la santa caridad”.

Lea también: José Gregorio Hernández: Así fue el accidente donde murió un hombre y nació la causa

Un carácter recto y conservador y un espíritu caritativo y de profunda fe se unieron en el joven llamado a ser Siervo de Dios.

En una población donde apenas había una escuela primaria, José Gregorio no tenía oportunidad de desarrollar la destacada inteligencia que había demostrado en manos del maestro Pedro Celestino Sánchez.

Así que, cumplidos 13 años, viajó a Caracas a prepararse académicamente. Pensó en ser abogado, pero su padre anhelaba que se recibiera de médico, sueño que compartía con su difunta esposa.

El joven cambió de parecer y se graduó de médico en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en el año 1888. Ni la medicina ni la fe venezolana volverían a ser las mismas.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Maidolis Ramones Servet

Noticia al Día