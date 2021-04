La Fórmula 1 aprobó una carrera esprint clasificatoria en tres Grandes Premios esta temporada

abril 26, 2021 - 3:52 pm

La Fórmula 1 adoptó «por unanimidad» un formato de «carrera esprint clasificatoria» de 100 kilómetros el sábado de tres Grandes Premios esta temporada, «dos en Europa y uno fuera de Europa», anunció la F1 este lunes 26 de abril en un comunicado.

«Estoy encantado de que todas las escuderías hayan apoyado este plan, y eso demuestra nuestros esfuerzos conjuntos para ofrecer novedades a nuestros aficionados, respetando el legado y la meritocracia de nuestro deporte», comentó el presidente director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali.

«La F1 se muestra más fuerte que nunca con todas las partes que la componen trabajando de manera unida, y se ha hecho mucho para garantizar que los aspectos deportivos, técnicos y económicos de este formato sean justos», añadió Jean Todt, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

«El viernes habrá una sesión de clasificación después de la primera sesión de ensayos libres, que determinará la parrilla de salida para las clasificaciones al esprint del sábado», indica el comunicado. «Los resultados de la clasificación esprint del sábado determinarán la parrilla de la carrera del domingo», de una distancia media de 300 kilómetros.

BREAKING: Sprint qualifying is coming in 2021!

There’ll be a brand new structure at three race weekends this season#F1 pic.twitter.com/7o0wddhmii

— Formula 1 (@F1) April 26, 2021