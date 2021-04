La familia Montaner empezó grabaciones de la serie sobre su vida

abril 20, 2021 - 6:11 pm

La popular familia Montaner tendrá su propia serie tipo ‘reality’ sobre sus vidas y su intimidad.La compañía Ntertain anunció el comienzo del rodaje de la serie “Los Montaner“, una producción que ya se está grabando en Miami.

En la serie participarán Camilo Echeverry, Evaluna Montaner, Ricardo Montaner y su esposa Marlen Rodríguez; además de los hermanos Mau y Ricky, y sus parejas, Stefi Roitman y Sara Escobar.

Esta producción se basaría en un modelo que se asemeja al de Keeping Up with the Kardashians, mostrando las intimidades de “la familia más viral e influyente de la música latina”.

“La serie Los Montaner seguirá la evolución de las historias de amor, las carreras profesionales y los conflictos de la exitosa familia mientras equilibran el mantenimiento de sus valores cristianos y su dinámica familiar del rock & roll”, informó Ntertain en su cuenta de Instagram.

Pero esto no es nuevo, pues Ricardo Montaner aseguró que habían pensado en hacer un programa juntos y que la pandemia les hizo querer llevarlo a cabo.

«La pandemia nos hizo revivir las expectativas de hacer un programa juntos y así poder comunicar a la gente ese mensaje de lo que sentimos significa la unión familiar. Comunicar que se puede ser feliz en medio de las circunstancias, a pesar de cualquier cosa y de las amenazas que nos rodean”, dijo el cantante.

