La estrella de los Padres, Fernando Tatis Jr., se lesiona tras un fuerte swing (Video)

abril 6, 2021

La estrella de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., sufrió una subluxación al dislocarse el hombro izquierdo tras un fuerte swing el lunes y abandonó de inmediato el juego contra los Gigantes de San Francisco.

El campocorto dominicano Tatis se golpeó bateando ante Anthony DeSclafani y cayó al suelo con una mueca de dolor. Se agarró el brazo izquierdo al levantarse y el manager de San Diego, Jayce Tingler, y otro técnico le asistieron para sostenerlo contra su cuerpo mientras lo ayudaban a salir del diamante.

Tatis, de 22 años, abandonó un juego al final de los entrenamientos de primavera por molestias en el hombro izquierdo, pero regresó dos días después.

El manager de los Padres, Jayce Tingler, dijo entonces que Tatis lleva lidiando con problemas en su hombro izquierdo desde que jugaba en las ligas menores, y el propio jugador dijo más tarde que las sufría desde que era novato.

Fernando Tatis Jr. ha atravesado algunos problemas en el arranque de la temporada, con cinco errores y un promedio de bateo de apenas .167, aunque el domingo sacudió un jonrón de 465 pies en la derrota ante Arizona. El 22 de febrero firmó el contrato más largo en la historia de las grandes ligas: 340 millones de dólares por 14 años.

Fernando Tatis Jr. went back to the clubhouse after hurting himself on this swing pic.twitter.com/iQh81fkwjU

— SF Giants on NBCS (@NBCSGiants) April 6, 2021