La campeona olímpica Simone Biles también se separó de Nike

abril 23, 2021 - 2:43 pm

La gimnasta estadounidense más laureada de la historia, Simone Biles, anunció este viernes que termina su acuerdo de patrocinio con Nike para firmar con la marca Athleta, asegurando que representa mejor sus valores.

Biles, de 24 años, dio a conocer su decisión a tres meses de la fecha programada para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde la gimnasta se proyecta como una de las mayores estrellas en competición.

«Usar mi voz ha sido muy empoderador para mí y estoy agradecida de embarcarme en este nuevo viaje con Athleta para inspirar a las niñas y mujeres jóvenes a hacer lo mismo», dijo Biles en el comunicado de anuncio del acuerdo, del que no se detallan cifras.

Leer más: La familia de Kobe Bryant rompió su relación con Nike

«Siento que no se trataba solo de mis logros, sino de lo que representaba y de cómo iban a ayudarme a usar mi voz y a ser una voz para las mujeres y las niñas», explicó la gimnasta en una entrevista con el diario The Wall Street Journal.

En los últimos años, la figura de Biles ha trascendido el deporte estadounidense con su demanda pública de responsabilidades por el llamado ‘caso Nassar’, los abusos sexuales cometidos a decenas de jóvenes en el seno del equipo de gimnasia, de los que ella también fue víctima.

Propiedad de Gap Inc, Athleta es una compañía de ropa deportiva enfocada en mujeres y jóvenes a la que también se ha sumado la estrella del atletismo Allyson Felix. La velocista, ganadora de seis oros olímpicos, abandonó Nike en 2019 denunciando públicamente que la compañía penalizaba financieramente a deportistas que quedaban embarazadas.

«Admiro a Athleta por su compromiso en reconocer y apoyar la fuerza individual y colectiva de las mujeres», afirmó Biles. «Juntos, creo que podemos ayudar a las chicas a enfrentarse al mundo con confianza y pasión en sus esfuerzos deportivos y más allá».

Biles ganó cinco medallas de oro en los Juegos de Río-2016 y en 2019 se convirtió en la gimnasta con más medallas en Mundiales (teniendo en cuenta hombre y mujeres), con 25 metales, 19 de ellos dorados.

La estadounidense competirá el próximo mes por primera vez desde los Mundiales de 2019 y asegura que está satisfecha con su entrenamiento preolímpico. «Estoy trabajando en el gimnasio todos los días para esto», dijo Biles en una entrevista con NBC. «El entrenamiento va muy bien».

.@Simone_Biles chats w/ @3rdHourTODAY about her upcoming competition (first since 2019), her ongoing advocacy, #Tokyo2020 & her new partnership w/ @Athleta. pic.twitter.com/ZHZ0CFLqAk

— Octagon Olympics & Action Sports (@OctagonOAS) April 23, 2021