La baja indefinida de Murray, un golpe a las aspiraciones de los Nuggets

Los pujantes Denver Nuggets vieron cumplidos sus peores presagios al confirmarse este martes 13 de abril la baja indefinida de Jamal Murray, que ensombrece sus aspiraciones al título de la NBA y otorga un mayor protagonismo a su relevo, el argentino Facundo Campazzo.

Murray, la segunda gran figura de los Nuggets tras el serbio Nikola Jokic, se lesionó la noche del lunes a solo 50 segundos del final del juego ante los Golden State Warriors.

El base canadiense entraba con fuerza a canasta cuando cayó fulminantemente al suelo sin tener contacto con ningún rival, agarrándose la rodilla izquierda con las manos con grandes gestos de dolor.

Tras varios minutos en el suelo, el jugador rechazó la silla de ruedas y prefirió abandonar cojeando la pista del Chase Center en medio del temor de compañeros y técnicos.

En la mañana del martes los Nuggets confirmaron que Murray sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda y «será baja indefinida».

Jamal Murray has been diagnosed with a torn anterior cruciate ligament of the left knee.

He will be out indefinitely.https://t.co/oXw32TeqJz

— Denver Nuggets (@nuggets) April 13, 2021