La anécdota del General Pablo Alejandro, hermano de Henry Stephrn del mono, la mona y los monitos

abril 5, 2021 - 3:53 pm

Por esas vueltas de la vida, era reportero cuando me tocó una aburrida guardia nocturna. Se trataba de una rueda de prensa para anunciar un calichosísimo programa cívico. Me mataba el tedio cuando anunciaron a uno de los ponentes: Tte Coronel (para ese tiempo porque llegó a Gral.) Pablo Alejandro Stephen Pierre. Miré que era morenito. Pensé «es el hombre de la anécdota». Resulta que para ese tiempo en bar que se respetara de Maracaibo alguien se sabía y contaba el cuento de lo que le pasó al hermano de Henry Stephen en la alcabala de Río Limón.

Resumen del cuento: Va Pablo Stephen con su esposa y sus hijos para Caimare Chico vestido de lo mas casual-playero. En río Limón un Guardia lo detiene y asomando la bocota le dice con sorna «y pa dónde va el mono con la mona y los monitos». El Tte coronel no se inmuta y responde cordial «pa´ Caimare», le dicen que siga, pero, el militar no se queda con aquella falta de respeto, se devuelve a la casa y se pone su uniforme de Tte Coronel. Regresa y se consigue al Guardia y le dice «Sargento, el mono, la monita y los monitos le arrestan por tres días para que respete».

Ese relato de humor y venganza criolla me parecía un invento, por ello, al finalizar la reunión, en ese momento cuando brindan los tequeños y el juguito, me acerqué al Tte Coronel Pablo Stephen y le dije «Coronel espero no se moleste con la pregunta, mire verdad que….» no me dejó terminar y me dijo en una carcajada, lo del Puente Río Limón y el Guardia con el mono, la mona y los monitos?…. fue muy cierto, pasó estimado amigo, algunas versiones le agregan o le quitan pero la esencia de lo que sucedió no se ha perdido». Reímos mucho esa noche. Era un hombre de armas y de formación académica.

Pablo Stephen murió el 16 de octubre de 2019.

JC