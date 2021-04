La grave amenaza que recibió Gal Gadot

abril 8, 2021 - 11:02 am

Siguen apareciendo reportes del comportamiento poco profesional de Joss Whedon después de que tomó los mandos de La Liga de la Justicia tras la salida de Zack Snyder. De acuerdo a reportes corroborados por varios testigos en la producción, el director amenazó a Gal Gadot (Wonder Woman) durante las re-grabaciones de la película.

La investigación publicada por Hollywood Reporter asegura que la actriz no es sentía cómoda con las líneas de diálogo que tuvo que actuar. Eso causó que Whedon amenazara a la actriz con destruir su carrera si no acataba. El director también menospreció el trabajo de Patty Jenkins, directora de Wonder Woman, con quien la actriz tiene una relación muy cercana.

Testigos entrevistados para el reportaje aseguraron que Joss Whedon incluso alardeó sobre su confrontación con Gal Gadot, en otros momentos de las regrabaciones de La Liga de la Justicia. Supuestamente le hizo actuar diálogo que él sabía que a ella no le gustaría.

Durante las grabaciones y regrabaciones de La Liga de la Justicia, Gadot era relativamente nueva en Hollywood, pero cualquier acción tomada por Whedon probablemente no hubiese tenido gran impacto. Tras el estreno de Wonder Woman, se convirtió en la película del Universo Extendido de DC más exitoso de aquel momento, pero sobre todo, es la que mejores críticas ha recibido.

Warner anunció que dio luz verde a la secuela poco tiempo después del estreno. Dándole así un buen impulso y un fuerte apoyo al largometraje, pero sobre todo a su directora y a su actriz principal.

Durante el movimiento iniciado por fans a favor de la salida de la edición de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, mejor conocido como el Snyder Cut, Ray Fisher (Cyborg) reveló comportamientos poco profesionales y abusivos del director. Poco después Gal Gadot y Jason Momoa apoyaron públicamente al actor.

Warner Bros supuestamente investigó el caso y las acusaciones hechas al director. Aseguraron haber tomado acciones, pero nunca revelaron resultados o conclusiones.

Tras años de campaña, el Snyder Cut de La Liga de la Justicia vio la luz del día en HBO Max. Una película de cuatro horas con un montón de metraje original reinstaurado, que le hace justicia al personaje de Cyborg, que le da la fuerza que merece al personaje de Wonder Woman y un epílogo que sorprendió a todos.