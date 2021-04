Korn Monumental fecha y entradas para el concierto streaming de rock

abril 23, 2021 - 4:58 pm

Tal y como su nombre lo indica Korn Monumental promete ser un antes y un después en la presentación de conciertos virtuales.

‘Korn Monumental’ es una experiencia musical que se transmitirá en todo el mundo desde el set de ‘Stranger Things: The Drive-Into Experience’. Y el horario es el sábado 24 de abril a las 4 p.m.

El repertorio con el que la banda sorprenderá es una lista de éxitos clásicos y cortes que rara vez tocan. Además, como incluirán temas del último álbum ‘The Nothing’ en 2019.

Jonathan Davis, vocalista de Korn, escribió en un post de la cuenta de la banda en Instagram que “Esperamos que formes parte de esta experiencia con nosotros. Y aunque no es lo mismo que tocar en vivo contigo aquí, queremos traerte buena música y un espectáculo divertido”.

Todos los boletos virtuales están a la venta en la página oficial de la agrupación “KornLive.com”. También se pueden comprar paquetes y experiencias V.I.P. que incluyen carteles autografiados de edición limitada y un encuentro virtual con toda la banda.

72 horas para ver ‘Korn Monumental’

Luego de finalizado el concierto estará disponible en streaming durante 72 horas hasta el 27 de abril. Se espera que cada uno de los integrantes de esta banda estadounidense saquen toda la artillería nu-metal a la que tienen acostumbrado a su público.

Como parte de la promoción del evento han promovido un filtro en Instagram llamado ´Korn Freak´. El filtro es en blanco y negro con un efecto gótico en los ojos acompañados del tema ‘Freak on a lesh’ de su álbum ‘Follow the Leader’ 1998 y ‘Falling away from me’ de su producción ‘Issues’ de 1999.

Este sin duda alguna promete ser un evento ambicioso y que forma parte de la nueva estrategia de artistas y agrupaciones para llevar la música en pandemia.

