!Lo volvió hacer¡ Kim Kardashian posa en redes " estudiando al sol "

abril 26, 2021 - 10:55 am

!Lo volvió hacer¡ Kim Kardashian West este fin de semana se volvió a posicionar como una persona influyente en redes sociales tras publicar un post en Instagram en el que aparece aparentemente repleta de apuntes y hojas estudiando leyes, siguiendo su camino en su vida profesional. Kimbely finalizó el post escribiendo «Estudiar al sol » y con más de 5 millones de likes estas fotografías se convierten en tendencia en las redes sociales.

Rodeada de una computadora, de muchos panfletos y anotaciones la estrella de 38 años se prepara para convertirse en abogada en un bufete de abogados en San Francisco, en una entrevista al diario El País» Kim aseguró que su decisión de estudiar esta carrera habría tenido mucho que ver con la defensa que hizo de Alice Marie Johnson el año pasado Kim habría conseguido el indulto para esta mujer de 63 años,

A diferencia de sus hermanas, Kim Kardashian a demostrado un ímpetu increible para los negocios. Dejando a un lado muchos proyectos entre ellos su participanción el reality show que llevó a su familia a la fama(Keeping Up With the Kardashian) el cual estaría por finalizar y consolidando su separación con el rapero Kenye West Kimbely buscando otros emprendimientos iniciaría su línea de maquillaje KKW (Kim Kardashian West) al igual que inició sus estudios de derecho para convertirse en abogada al igual que su padre Robert Kardashian, que falleció a causa de un cáncer de esófago en 2003.

Este fin de semana y En la casa de su hermana hermana Kylie Jenner, Kimbely también posó para un sesión de fotos muy sexy con un traje de baño color marrón que realzó su figura.

Lea tambien: Voz Veis derrochó talento y nostalgia en escena: sorprendieron con Bohemian Rhapsody (+Video)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Ricardo Martinez/Pasante

Noticia al Día