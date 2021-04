Kevin Durant brilla en su regreso en victoria de los Nets

abril 26, 2021 - 9:34 am

El astro Kevin Durant anotó 33 puntos en su regreso, luego de tres juegos ausente por lesión, para ayudar a los Brooklyn Nets este domingo a ganar a Phoenix Suns 128-119, y consolidarse en primer lugar en la Conferencia Este de la NBA.

Durant salió de la banca a principios del segundo cuarto y en 28 minutos anotó 12 de 21, en partido entre dos de los mejores equipos de la NBA. «Fue un buen comienzo. Con suerte, aprovecharé este juego y seguiré», señaló Durant.

Su compañero Kyrie Irving anotó un récord del equipo de 34 puntos, llevando a a 15 los partidos con más de 30 tantos esta temporada, y Blake Griffin terminó con 16 para Brooklyn, que mejoró a 41-20 para una ventaja de un juego y medio sobre el segundo en el Este, Philadelphia 76ers.

33 points in 28 minutes for KD.

34 points, 12 assists for Kyrie.@KDTrey5 & @KyrieIrving power @BrooklynNets! pic.twitter.com/WJaDdqVVKX

— NBA (@NBA) April 26, 2021