Keiko Fujimori: Venezolanos que están en Perú son testimonio de las consecuencias trágicas del comunismo

abril 18, 2021 - 10:59 am

La candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, quien irá a una segunda vuelta junto al abanderado de la izquierda, Pedro Castillo, considera que su oponente de Perú Libre, representa al estatismo y el marxismo. Un modelo que, en su opinión, deja «trágicas consecuencias», como ha ocurrido en Venezuela.

«Con referencia al comunismo, yo creo que la mejor forma de explicarle a los peruanos lo que significa es ver que hay un millón de venezolanos en nuestro país. Ellos son el mejor testimonio de las consecuencias trágicas que generan estos pensamientos y esta forma de hacer política, y me refiere al comunismo y al socialismo del siglo XXI», dijo Fujimori en una entrevista con el diario El Comercio, de Perú.

«Los venezolanos han sido víctimas de esta lucha de clases y de la confrontación, no llegaron a nuestro país en busca de un sueño, ellos llegaron huyendo del hambre y el desabastecimiento», expresó.

De igual manera, aseveró que «Chávez y Maduro son un cáncer que hizo metástasis y que está matando a los venezolanos. Nosotros no queremos que el Perú se convierta en Venezuela (…) los compromisos con el sistema democrático y la defensa de las libertades siempre los voy a asumir, no tengo ningún problema».

Al ser consultada sobre la aseveración de Pedro Castillo, sobre que el balotaje en Perú será “una competencia entre los ricos y los pobres, entre la opulencia y el mendigo Lázaro, entre el amo y el esclavo”, desestimó esa forma de visualizar la carrera presidencial.

«Tengo que rechazar estas afirmaciones que no hacen más que demostrar que el señor Pedro Castillo lo que busca, como él mismo lo ha dicho, es una lucha de clases, lo que demuestra es que su reafirmación por el pensamiento marxista y comunista. La lucha de clases, la confrontación y el odio entre peruanos es algo que nosotros no debemos aceptar, porque esto no lleva de inmediato a pensar en lo ocurrido en Venezuela y en otros países».

«Será mi gran responsabilidad la de trabajar por buscar consensos, por buscar la unidad de los peruanos y por buscar un reencuentro (…) Yo tengo discrepancias [con otros partidos], pero siempre voy a defender la democracia, yo no creo en el comunismo, el comunismo sería lo peor que le puede pasar a nuestro país», dijo a candidata presidencial de Fuerza Popular.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

F. Reyes

Noticia al Día

Con información de El Comercio