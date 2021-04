Kamala Harris visitará Guatemala y México para abordar crisis migratoria

abril 15, 2021 - 7:02 am

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció que visitará tan «pronto como sea posible» Guatemala y México como parte de su misión de abordar las causas de raíz de la llegada de personas migrantes a la frontera.

Harris dijo a la prensa que no tiene previsto viajar a la frontera, pero que sí tiene planeado visitar México y Guatemala, sin especificar una fecha: «tenemos planes para ir a Guatemala tan pronto como sea posible dadas las restricciones debido al COVID-19 y a otras cosas de esta naturaleza», indicó Harris, a quien el presidente Joe Biden le encargó que trabaje con El Salvador, Guatemala, Honduras y México para abordar las causas de raíz de la afluencia de migrantes irregulares hacia Estados Unidos.

La funcionaria señaló también que Biden le pidió al secretario de Seguridad Interior (DHS), Alejandro Mayorkas, que se ocupe de la frontera. «A mí me encomendaron abordar las causas fundamentales» que llevan a la migración, afirmó la vicepresidenta, que este miércoles dirigió una rueda virtual con expertos como parte de su rol para encausar la diplomacia con México y los países del Triángulo Norte de América Central.

El aumento de la migración desde Centroamérica se ha convertido en uno de los principales desafíos para Biden en los primeros meses de su Gobierno. En marzo, la cantidad de personas migrantes irregulares detenidas en la frontera sur de Estados Unidos subió 71% con respecto al mes anterior, sumando 172.331. Una arista del creciente desafío que enfrenta la Administración de Biden es el aumento de la llegada de niñez no acompañada, que es admitida en el territorio estadounidense, y a quienes el Ejecutivo tiene que albergar mientras espera reunirlos con algún familiar.

Our work in the Northern Triangle is critically important—for the United States and the region. Today, I gathered experts to discuss the root causes of migration, establishing long-term partnerships, and building a more hopeful future for people in their own communities. pic.twitter.com/UxqY9CYrlY

— Vice President Kamala Harris (@VP) April 14, 2021