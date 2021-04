Joe Musgrove hace historia con el primer no hit no run para los Padres de San Diego en la MLB

abril 10, 2021 - 11:00 am

El lanzador Joe Musgrove logró este viernes 9 de abril el primer juego no hit no run en la historia de los Padres de San Diego en la MLB tras blanquear 3-0 a Rangers de Texas.

Musgrove, nacido en las afueras de San Diego (California), consiguió que los Padres dejaran de ser la única franquicia activa de las Grandes Ligas de beisbol que no había logrado un juego sin hit en sus 53 años de historia.

Desde que se unieron a la competición en 1969, los Padres llevaban 8.205 partidos sin conseguir esta gesta.

Musgrove, de 28 años de edad, ponchó a 10 de los 28 bateadores que enfrentó en 112 lanzamientos para que los Padres vencieran 3×0 en la cancha de los Rangers de Texas la noche del viernes.

“Haber logrado el primero en la historia de la franquicia es algo increíble”, se felicitó Musgrove, que salió de inicio por segunda vez en esta temporada.

El manager de los Padres, Jayce Tingler, permitió que Musgrove lanzara el partido completo en vista de su eficacia.“Pensé en cierto modo que había una manera de que esto fuera más dulce y especial para él, por haber crecido en San Diego y estar en este equipo. Fue como un libreto perfecto”, resaltó Tingler.

Start your day with all 27 outs of Joe Musgrove's no-hitter. 🔥 pic.twitter.com/iIUx4c5QOL

— MLB (@MLB) April 10, 2021