JLo en portada de famosa revista, posa sin el anillo y es elogiada por dos exparejas

La actriz, cantante y empresaria, Jennifer López, vuelve a engalanar la portada de la revista InStyle. Celebra los 30 años de carrera artística. En la publicación, la artista posa sin el anillo que le dio Alex Rodríguez y dice sentirse en la plenitud de su carrera y honrada de haber llegado al momento que hoy vive. En el extenso reportaje dedicado a la reina del Bronx, varias celebridades comentan la carrera y la vida de Jennifer.

Entre ellos dos de sus exparejas sentimentales: Marc Anthony y Ben Affleck, dan su opinión muy personal acerca de la gran estrella mundial. Otra que también dio su opinión es Michelle Obama, exprimera dama de los EE.UU. quien asegura que lo que le impresiona de Jlo es la capacidad de aprovechar su talento para darle voz a los que no la tienen y entender que la vida es mejor cuando se comparte con otros.

Marc Anthony la admira

El artista expresó que Jennifer se trata de una visionaria y es la persona más trabajadora que ha conocido. El cantante afirma que durante su vida de casados, aprendió mucho de ella ya que es original y dedicada a su trabajo.

Tener una buena relación entre exparejas no es algo que siempre sucede. Sin embargo, el actor Ben Affleck expresó halagos hacia su exnovia Jennifer López en una entrevista publicada en la revista InStyle, en el marco de los 30 años de carrera de la actriz y cantante. Affleck dijo que JLo es una mujer dedicada hacía sus objetivos y que tiene un gran talento. Ha trabajado muy duro para lograr el éxito, agregó sentirse feliz de saber que López está recibiendo el crédito que se merece.

Posó sin el anillo de compromiso

La cantante reapareció en la revista sin el anillo de compromiso que dio Alex Rodríguez, lo que hace pensar que la relación entre los dos está más mal de lo que se pensaba. De las fotos para InStyle lo que llamó la atención es que posó sin la gran argolla de diamantes que está valorada por un millón de dólares que le dio la exestrella de Los Yankees en el 2019.

