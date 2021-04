Jennifer López y Alex Rodríguez intentan separar los bienes en común

«Ha sido bastante desdichada y no pensó que permanecer con Alex era lo mejor», comentó. «A los dos les gustó pasar tiempo juntos como familia, pero fue difícil mantener esa chispa especial cuando se veían todos los días», comentó otra fuente.

Debido a la pandemia, la pareja – que se comprometió en marzo del 2019 tras dos años de relación – se vio forzada a cancelar sus planes de boda en dos ocasiones, y los compromisos laborales de la cantante en República Dominicana crearon un distanciamiento mayor entre ellos.

Además, los rumores de una posible infidelidad del exatleta agregaron a la inseguridad y pérdida de confianza por parte de la cantante.

«Si la engañó o no, no importa», dijo a la revista una fuente de la industria musical cercana a la cantante. «Ella no tolerará tener que temer algo así entre ellos».