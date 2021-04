Jennifer López se muestra feliz sin ARod y anuncia el fin de la grabación de su nueva película (+fotos)

abril 22, 2021 - 5:52 pm

Jennifer López se tomó varias fotografías en las que se encuentra muy bien acompañada. En las postales, la actriz luce feliz y radiante, pese a que recientemente anunció que su relación con Álex Rodríguez llegó a su fin.

Fue hace unos días cuando Jennifer López y Álex Rodríguez confirmaron su separación luego de varios rumores de que la pareja atravesaba un momento complicado por una supuesta infidelidad del exbeisbolista.

Han pasado solo unos días de aquel anuncio, que sin duda causó un gran impacto en los medios de comunicación y en los fans de ambas estrellas, sin embargo, parece que JLo lo está manejando de una buena forma, pues el 21 de abril compartió unas fotos donde se puede ver que se la está pasando muy bien.

En su publicación la podemos ver al lado de Josh Duhamel y Lenny Kravitz, quienes son sus coprotagonistas en la cinta ‘Shotgun Wedding’. Las imágenes fueron tomadas en República Dominicana, donde se están filmando las últimas escenas de la comedia romántica que pronto llegará a los cines.

Lee también: Madonna, Cameron Díaz… Conoce a las ex parejas de Álex Rodríguez antes de JLo (+fotos)

En una de las postales, también se puede ver a López abrazando Jason Moore, quien es el director del filme, en el último día del rodaje. Junto a las imágenes, la actriz escribió, «¡Y esto es un resumen! ¡Gracias al mejor elenco y equipo!».

Fue en esa misma ubicación donde, a mediados de marzo, Jennifer López y Álex Rodríguez se reunieron para hablar de su relación, en aquella ocasión, una fuente cercana a ellos dijo a ‘People’, «Aunque Jennifer ha estado filmando, también ha podido pasar tiempo con Álex. Ha sido genial para ellos pasar tiempo juntos», y añadió, «Ambos parecen mucho más felices. Sin embargo, se están tomando las cosas con calma. Todavía tienen mucho que resolver antes de que su relación vuelva a ser grandiosa».

El informante también mencionó, «Álex voló a República Dominicana y Jennifer estaba emocionada de verlo. Quieren pasar tiempo para descubrir su vida juntos».

Sin embargo, parece que al final aquellos esfuerzos por recuperar su relación no funcionaron, otra persona cercana a ellos dijo al citado medio, No importa si ha existido una infidelidad o no. No tolerarán el ambiente que hay entre ellos, que es de pérdida de confianza».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticias Telemundo