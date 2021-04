Inicia la MLB: Así se vivirá el Opening Day 2021 (Juegos y Horarios)

abril 1, 2021 - 11:07 am

Los 30 equipos de las Grandes Ligas saltarán hoy al diamante, y el venezolano Germán Márquez será uno de los abridores en la Jornada Inaugural

La temporada 2021 dará este jueves 1 de abril con su Opening Day, donde jugarán los 30 equipos que hacen vida en las Grandes Ligas.

La Jornada Inaugural de la Major League Baseball (MLB) volverá a realizarse en esta fecha luego de 53 años. El 1 de abril de 1968 también se vivió un Día Inaugural con todos los conjuntos de las Mayores.

El venezolano Eduardo Rodríguez iba ser el abridor de los Medias Rojas de Boston en el primer día de la campaña 2021, sin embargo no podrá hacerlo tras tener fatiga en el brazo. Nathan Eovaldi reemplazará al valenciano en la lomita del Fenway Park ante Orioles de Baltimore.

Germán Márquez lanzará por segunda temporada consecutiva en la Jornada Inaugural de Las Mayores con los Rockies de Colorado. El derecho perdió tras actuar 5.2 tercios, con una carrera permitia, dos hits y seis ponches, en el encuentro inaugural del año pasado contra Rangers de Texas en el Globe Life Field.

