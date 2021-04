Ingenuity sobrevoló Marte por tercera vez, viajó más rápido y más lejos

abril 25, 2021 - 2:57 pm

El pequeño helicóptero de la NASA Ingenuity realizó su tercer vuelo en Marte el domingo, avanzando más lejos y más rápido que en sus dos salidas anteriores, con un máximo de 7 km/h, dijo la agencia espacial estadounidense.

Después de un primer vuelo estacionario y un segundo casi inmovilizado, la máquina esta vez viajó 50 metros, alcanzando una velocidad de 2 metros por segundo, o 7 km/h.

«El vuelo de hoy fue lo que habíamos planeado, pero no fue menos increíble», dijo en un comunicado Dave Lavery, director del programa, desde la sede de la NASA en Washington.

El rover Perseverance, a bordo del cual llegó el pequeño helicóptero de 1,8 kg, filmó este tercer vuelo de 80 segundos.

La NASA anunció el domingo que los clips de este video se enviarían a la Tierra en los próximos días.

Este vuelo de desplazamiento lateral fue una prueba para el sistema de navegación autónomo del helicóptero, que realiza esta ruta en base a la información recibida previamente.

«Si Ingenuity vuela demasiado rápido, el algoritmo de vuelo no puede identificar el terreno», explicó la NASA. La bajísima densidad del aire marciano (1% de la atmósfera terrestre) obligó a los equipos de la NASA a diseñar un helicóptero ultraligero cuyas palas giran mucho más rápido que las de una máquina estándar para despegarlo del suelo.

La agencia espacial ahora anuncia la preparación de un cuarto vuelo. Se espera que las operaciones sean cada vez más difíciles y lleven al ingenio al límite.

Pase lo que pase, después de un mes como máximo, el experimento Ingenuity se detendrá para permitir que el rover Perseverance se dedique a su tarea principal: buscar rastros de vida antigua en Marte.

