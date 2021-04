Hoy se conmemora el Día Internacional del Arquero

abril 14, 2021 - 6:30 am

El 14 de abril se celebra el Día Internacional del Arquero, una posición en el campo de fútbol en donde hay que tener la suficiente valentía para pararse a defender los tres palos con solo un par de guantes, esquivando a toda costa los disparos del rival, para ser visto por un breve momento como un héroe.

La fuerza mental, frialdad, coraje, comunicación con los compañeros, personalidad, carácter, agilidad, reflejos, concentración y buena condición física son habilidades que necesita un futbolista para ser un buen guardameta y son pocos los que nacen con esas cualidades, uno de ellos es Wuilker Faríñez, quien actualmente

El titular de la selección nacional expresó que desde pequeño su misión en la vida era ser un héroe sin capa y que no necesitaba alas para volar. «Mi papá fue arquero y me ayudó mucho en mi crecimiento. Eso me motivó, también el tener una familia «futbolera» y que me gustaba mucho el fútbol. La decisión de ser portero la tomé junto a mi familia. Gracias a Dios a mí me gustaba mucho ser arquero», dijo.

«A cada niña y a cada muchacho que quiera estar en el arco les digo que es una posición muy difícil, a veces injusta, pero muy linda y te da alegrías que muchas veces no te esperas», comentó Faríñez, uno de los porteros venezolanos que hoy brilla en Suramérica y que sabe lo que es negarle un gol a atacantes como Messi, Alexis Sánchez, Edinson Cavani y Luis Suárez.

En los últimos años, Venezuela ha sido un país que ha exportado buenos porteros: Wuilker Faríñez, Alain Baroja, Rafael Romo, Carlos Olses y Joel Graterol son algunos de ellos, que hoy en día defienden la valla del combinado nacional y que han cruzado fronteras.

Por el lado femenino también hay varios nombres, pero resalta Nayluisa Cáceres, pieza importante para Pamela Conti y guardameta del UDG Tenerife de España. La barinesa, a diferencia de Faríñez, comenzó en otra posición en el deporte rey, pero cuando se dio cuenta de su talento para estar debajo del travesaño, se trazó metas para ser la mejor muralla femenina y llegar a la Vinotinto.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día