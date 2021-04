Hoy es día 21, del año 21 del siglo 21: mitos, realidades y significado

abril 21, 2021 - 11:25 am

Este 21 de abril se da una extraña coincidencia numerológica, que solo volverá a ocurrir el 21 de enero de 2121, a las 21 horas, 21 minutos y 21 segundos, pero ya no será en el siglo XXI, sino en el XXII.

Los días como hoy se viven solo una vez en la vida, pues se da una importante coincidencia. A las 21 horas, 21 minutos y 21 segundos, será el día 21 de enero, del año 21 y en el siglo XXI.

Esta sincronía numérica no pasó desapercibida en las redes y grupos sociales y es que muchos consideran que mirar justo a las 21:21 horas el reloj tiene un significado propio ya que es un número espejo y da inicio «a la hora del éxito».

Aunque se trata de una fecha sin una importancia en particular, este tipo de juegos numéricos suelen despertar el interés de místicos y supersticiosos que creen encontrar un significado que cruza más allá de la frontera del mundo real.

Numerología y simbolismo

El número 21 es un número mágico; resulta de la combinación del número 2 y el número 1. El número 2 está relacionado con el equilibrio, el desinterés, la consideración, el amor y la relación. El 1, por su parte, es símbolo de inicios, independencia y éxito.

Lea también: Estudio afirma que tomar varias tazas de café al día reduce mortalidad, hasta por cáncer

En Numerología, el 21 se asocia a las transformaciones y los cambios. De hecho, tiene influencias muy positivas en todas las actividades que requieran creatividad y es un número extremadamente favorable para los artistas.

Las personas asociadas al número 21 suelen ser sociables debido a que no se quedan aisladas y siempre buscan establecer nuevos vínculos afectivos. Son atrevidos, osados y disfrutan de practicar todo tipo de actividades deportivas.

Dicen, también, que si vemos el 21 repetido en múltiples ocasiones,éste puede ser el número de nuestro ángel de la guarda. En este caso, es un Ángel que nos marca cambios y comienzos que traerán armonía a nuestra vida; que nos ayudarán a ver el mundo de manera más libre e independiente.

Además, es el número que nos indica que hay oportunidades y que debemos prestarles atención. Nos muestra que vienen cambios positivos y que debemos encararlos sin miedos ni resquemores.

Otras curiosidades del 21

Para la mística, el 21 es el resultado triple del número cabalístico 7 (7 son los días de la semana, las notas musicales, las maravillas del mundo, los pecados capitales, los colores del arco iris). Pero también, 21 gramos es lo que dicen que pesa nuestra alma; 21 minutos el tiempo que debe durar una siesta ideal; y 21 es la suma de los puntos de las seis caras de un dado, lo que simboliza la suerte ante el azar.

Y para los que lo sueñan y quieren jugarlo a la lotería o la Quiniela, el número 21 representa a la mujer.

Por ahora, estos primeros 21 días del 2021, han sido un tanto complejos y no tan positivos como seguro deseamos el 31 de diciembre a la medianoche. No importa, no nos desanimemos.

Creer o reventar, pensemos que tiene mucho de verdad y poco de mito y a las 21:21 de este 21 de enero del 2021 del siglo 21 miremos el reloj, brindemos con un buen vino y pidamos un deseo. Seguro se cumplirá.

+ Mi jefe ya vieron que fecha es hoy, día 21, del año 2,021 del siglo XXI – Yo: pic.twitter.com/KlFZvnALj0 — •ItsnotCristi 🦥🦙🦔 (@cristii_rodr__) April 21, 2021

Pues resulta que hoy es el 21 del año 21 del siglo 21. Así que esta noche a las 21:21 pm hay que tomarse una buena copa de vino, pero del bueno, eh? Porque en ese momento serán las 21 horas con 21 minutos del día 21 en el año 21 y en el siglo 21. ¡Salud! pic.twitter.com/JMS2ioPAxy — Mauricio Martínez (@martinezmau) January 21, 2021

Hoy es el día 21, del año 21, del siglo 21. Si que tengas un hermoso día y buenas vibras ✨✨ — El Pibe (@jose_pablotm) April 21, 2021

Hoy a las 21:21 hay que tomarse una buena copa de vino del Zeke ya que en ese momento serán las 21 horas con 21 minutos del día 21 del año 21 del siglo 21. pic.twitter.com/oatNJrlvvc — 𝒞𝓇𝒾𝓈 𝒜𝒸𝓀𝑒𝓇𝓂𝒶𝓃 🔰 (@Cris_1M) April 21, 2021

Hoy habrá un momento en que serán las 21 horas, con 21 minutos, del día 21, del año 21, del siglo 21. Habrá que brindar o algo, ¿no? — Leyre (@Deneyreb) April 21, 2021

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de El Clarín