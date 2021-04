Horóscopo: Esto te deparan los astros este jueves, 29 de abril

abril 29, 2021 - 5:43 am

El día de hoy presenta en muchos signos algunos cambios a tener en cuenta. En este jueves, 29 de abril, consulta lo que te depara el horóscopo en el trabajo, en el amor, en temas de dinero. La madurez es importante para asumir los retos diarios.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy el amor te dará sorpresas agradables, te sentirás feliz y agradecida. Los inconvenientes laborales que surjan los superarás de manera hábil. Número del éxito, 8.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Buen entendimiento con quien amas, recibirás mucho amor, sentirás que eres querido. Acepta los nuevos proyectos que te proponen, pues estos te beneficiarán en todo. Número del éxito, 13.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Has madurado emocionalmente, hoy te disculparás con el ser amado. Actúa con cautela en tu trabajo y no te dejes influenciar por gente negativa. Número del éxito, 10.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Inicios positivos a nivel sentimental, al fin llegará el amor. Habrá novedades positivas en lo económico que te motivará a poner en práctica la idea de crear un negocio propio. Número del éxito, 16.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Mejorarás emocionalmente, te sentirás tranquilo y serás más demostrativo y detallista. Problemas con papeles o documentos legales se solucionarán más rápido de lo que esperas. Número del éxito, 4.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Tu vida afectiva cambia a mejor y te sentirás liberado y feliz. Una propuesta laboral te ofrecerá la estabilidad económica que anhelas, acéptala. Número del éxito, 1.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Tus tristezas será el causante de malos entendidos en tu vida sentimental, cambia de actitud. Te esforzarás el doble en el trabajo y recibirás un reconocimiento económico. Número del éxito, 11.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Alguien nuevo e iniciarás una relación amorosa se completará tu ciclo de renovación. Alcanzas estabilidad económica, pero deberás mantener la prudencia en tus gastos. Número del éxito, 22.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Una persona nueva se acercará a ti con intenciones muy serias. Tendrás un día interesante en el terreno laboral, tu desarrollo será exitoso. Número del éxito, 6.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Vivirás una época inolvidable en el amor, la persona amada complacerá tus deseos. Un malentendido en el trabajo te obligará a hablar y a aclarar las cosas. Número del éxito, 19.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Alguien cercano trata de sembrar dudas en tu vida sentimental. Recibes la ayuda de una persona muy querida en tu centro de labores. Número del éxito, 5.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Esa persona que te atrae te demostrará cuanto le interesas, te agradará. Necesitas el apoyo de un amigo para terminar un proyecto que será muy exitoso. Número del éxito, 22.

