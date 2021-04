Hombre vuela por las calles de Estados Unidos en un Omni

abril 26, 2021 - 6:03 pm

Aunque está científicamente probado que los humanos no tiene el poder de volar, el futuro conjuntamente con la tecnología nos brindan la oportunidad de avanzar y hasta de desplazarnos por los aires, así como los escuchan, un hombre fue grabado en estados unidos volando sobre el tráfico con un Omni.

En medio de la noche, con su casco y manejando un omni con su control. El piloto pudo ser capturado desplazandose rápidamente en la noche a l0 largo de la carretera.

Fuera de ficción, el artefacto que permite al personaje volar es fabricado por la empresa «Omni Hoverboards» y está valorado en 20.000 dólares, pero es importante resaltar que aún no está oficialmente a la venta. Uno de los motivos que no ha sido autorizada su venta es que perjudica el tráfico aeronáutico y al tráfico común de los medios de transporte.

Finalmente se presume que la persona que fue grabada estaba haciendo uso de algún prototipo debido a que no se conoce ninguna tienda que lo venda.

This man is living in 2030! 🔥 pic.twitter.com/fgXLCEPldS

— Buitengebieden (@BuitengebiedenB) April 24, 2021