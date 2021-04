Hombre salva a niño de morir aplastado por un tren en India (VIDEO)

abril 19, 2021 - 9:57 pm

El momento exacto en el que un hombre salva a niño de ser atropellado por un tren quedó grabado en un video que se viralizó a través de las redes sociales. Tan solo dos segundos después de que el menor estuviera a salvo, el ferrocarril circula a toda velocidad por la vía.

Sucedió el pasado 17 de abril en la estación de tren de Vangani en Mumbai, India. En las imágenes se puede ver cómo una mujer camina junto a un niño por el borde del andén, hasta que el pequeño pierde el equilibrio y cae sobre las vías. A lo lejos se ve que un tren se está acercando a la estación, pero el niño no logra volver a subir al andén.

Afortunadamente, Mayur Shelke, un trabajador ferroviario, observó toda la secuencia y corrió hacia donde estaba el menor. A medida que Shelkhe se acerca al niño, el ferrocarril se aproxima cada vez más.

Lee también: Dos misteriosas luces fueron observadas sobre Maracaibo (+fotos)

Finalmente, el hombre logra levantar al pequeño y subirlo a la plataforma y, luego, asciende él mismo al andén. Solo dos segundos después de que ambos están fuera de peligro, el tren pasa a alta velocidad frente a ellos.

“Estamos muy orgullosos de Mayur Shelke, ferroviario de la estación de tren Vangani en Mumbai, que ha realizado un acto excepcionalmente valiente, arriesgó su propia vida y salvó la vida de un niño”, escribió en su cuenta de Twitter personal el ministro de Ferrocarriles de India.

‘REAL LIFE HERO’: Officials in India congratulate man for his courage after he rescued a child who fell onto tracks in front of an oncoming train. https://t.co/TCheHAHaDu pic.twitter.com/D6GFuaJM5Z

— ABC News (@ABC) April 19, 2021